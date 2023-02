Geblesseerde Miedema maakt kans op plek in wereldelftal 2022

LIVE Premier League | Klopp snakt met Liverpool in derby naar eerste competitie­ze­ge van 2023

Met één zege in 2023 (in de FA Cup tegen Wolverhampton Wanderers) is Liverpool ver weggezakt in de Premier League. De club van Jürgen Klopp won op 30 december voor het laatst (2-1 tegen Leicester City). Daarna volgden drie nederlagen (Brentford, Brighton en Wolves) en één gelijkspel (Chelsea). Kunnen Liverpool en Cody Gakpo het tij vanavond in de derby tegen Everton keren? Volg het duel in ons liveblog.

12:43