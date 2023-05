Geblesseerde Michael van Gerwen trekt zich terug voor halve finale laatste speelronde Premier League Darts

met videoMichael van Gerwen heeft zich teruggetrokken voor de halve finales van de laatste speelronde in de Premier League Darts. De Nederlander heeft te veel last van een schouderblessure. In de halve finale zou MVG Dimitri van den Bergh treffen.

Van Gerwen bereikte eerder op de avond de halve finales van de laatste reguliere speelronde door van Chris Dobey te winnen. In een duel, waarin beide spelers amper wat konden winnen, was hij in eerste instantie veel te sterk voor de Engelsman. Op het einde werd het nog even spannend door een schouderblessure, die hem later op de avond dus de kop kostte. Het duel eindigde in 6-3.

Van Gerwen was al wekenlang zeker van de play-offs en Dobey wist ook al een tijdje dat hij daar niet bij zal zijn. Je kan dus stellen dat het sportief gezien een duel om des keizers baard was. Al kon het duo ook nog een andere positie krijgen in de eindranglijst.

MVG was op alle fronten veel beter dan zijn opponent. In sneltreinvaart won Van Gerwen de ene na de andere leg. Tot een schouderblessure er in de 6de of 7de leg roet ingooide. Dobey kwam nog terug tot 5-3, maar de marge voor Mighty Mike was te riant om nog voor een sensatie te zorgen. Voor Dobey houdt de Premier League van dit jaar vanavond op. De Nederlander keert volgende week terug in de O2 Arena.

Het laatste ticket voor de play-offs in Londen gaat naar Jonny Clayton. De enige die dit nog kon voorkomen was Nathan Aspinall, maar daar moest de Engelsman de finale voor halen. Hij strandde in de halve finale tegen Claytons landgenoot Gerwyn Price.

Uitslagen speelronde 16, Aberdeen Kwartfinales

Gerwyn Price - Peter Wright 6-2

Jonny Clayton - Nathan Aspinall 1-6

Michael Smith - Dimitri van den Bergh 4-6

Michael van Gerwen - Chris Dobey 6-3 Halve finales

Gerwyn Price - Nathan Aspinall 6-3

Dimitri van den Bergh - Michael van Gerwen, Van den Bergh wint door Walk-Over Finale

Gerwyn Price - Dimitri van den Bergh

