Gattusso at levende slak tegen wedstrijdspanning

Gattusso, nu coach van AC Milan, werd gisteren voor de Coppa Italia-finale tegen Juventus bij de persconferentie over het voorval bevraagd. ,,Ik heb ergere dingen gedaan dan levende slakken eten. Het punt is niet dat ik de slak at, maar dat er toen iets nodig was om de wedstrijdspanning weg te nemen.