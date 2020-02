Gattuso uit forse kritiek op Lozano: ‘Hij moet beter worden’

De laatste weken moet Lozano het met name doen met invalbeurten, ook al zijn die ook schaars. Lozano kwam dit seizoen in zestien competitieduels tot twee treffers en een assist. Vanavond speelt Napoli in de achtste finales van de Champions League tegen FC Barcelona. De 24-jarige aanvaller zit in ieder geval wel bij de selectie, want spits Fernando Llorente ontbreekt wegens griep.