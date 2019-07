Gasly noteert snelste pitstop ooit in de Formule 1

Van der Poel gaat voor goud op EK mountainbi­ke in Brno

20:08 Mathieu van der Poel rijdt eind deze maand het Europees kampioenschap mountainbike in het Tsjechische Brno (25-28 juli). Hij gaat voor goud, aldus bondscoach Gerben de Knegt. Milan Vader, die afgelopen zondag als dertiende eindigde in de wereldbeker van Les Gets, vergezelt Van der Poel naar Brno.