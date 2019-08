Gasly nipt sneller dan Verstappen in verregende tweede training

Het regende flink op de Hungaroring wat ertoe leidde dat weinig coureurs het asfalt opzochten. Dat Alexander Albon in de beginfase zijn Toro Rosso tegen de muur parkeerde hielp ook niet mee. Zo werd de enige droge periode nog korter. In dat tijdsbestek wist Gasly wel een tijd te noteren van 1.17.854. Verstappen moest daar vijf honderdsten op toegeven.



Toen het licht begon te miezeren bleven veel coureurs minutenlang binnen, omdat de baan niet nat genoeg was voor de intermediateband. Onder zulke omstandigheden heeft het rijden te weinig waarde voor de teams, waardoor alle fans naar een lege baan zaten te staren. Morgen is er een kans dat het tijdens de kwalificatie ook gaat regenen. Deze wordt om 15.00 uur verreden. De race start zondag om 15.10 uur.