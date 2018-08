Gareca moet Peru weer naar WK leiden

Heemskerk geniet van begin tot einde van zilveren race

21:36 Zelden was Femke Heemskerk zo blij met een zilveren medaille als vandaag op de 100 meter vrije slag. Tijdens de EK in Glasgow was alleen de ongenaakbare Sarah Sjöström beter. De Zweedse zwom naar 52,93. Verrassend liet Heemskerk met haar prima tijd 53,23 de Franse Charlotte Bonnet achter zich (53,35). Ranomi Kromowidjojo had zich dinsdag teruggetrokken voor het koninginnenummer.