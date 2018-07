Gamer Van der Wal voor Sauber in Formule 1

Meer dan 66.000 gamers hadden zich aangemeld voor het kampioenschap, waarvan er veertig overbleven na een uitgebreide selectiefase. Na drie testdagen op Silverstone, waar Van der Wal indruk maakte en als zesde werd geklasseerd, maakten negen van de tien Formule 1-teams (Ferrari doet als enige niet mee aan deze virtuele competitie) deze week in Londen hun coureurs bekend.



Max Verstappen mocht de twee gamers bekend maken die voor Red Bull zullen strijden in het F1-kampioenschap Esports. De Fin Joni Tormala en de Brit Graham Carroll viel de eer ten deel. Verstappen vertelde bij die bijeenkomst dat hij veel van de gamers persoonlijk kent. ,,Ik weet dus hoe getalenteerd ze zijn. Ik vind het geweldig om te zien dat er zoveel belangstelling is voor de Esports en het is goed dat de Formule 1 er ook is ingestapt.''