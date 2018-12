Gallardo blijft River trouw, maar Europa lonkt

De 42-jarige Argentijn wordt gezien als de architect van het succes van River Plate, dat onder zijn leiding in 2015 ook al de belangrijkste prijs voor Zuid-Amerikaanse clubs won.



Gallardo brak als voetballer door bij River Plate en speelde later in Europa voor AS Monaco en Paris Saint-Germain. Nu lonkt ook als trainer een overstap. ,,We weten allemaal dat hij op een bepaald moment naar Europa gaat'', zegt aanvoerder Leonardo Ponzio. ,,Maar River Plate is zijn thuis, het is voor hem moeilijk om weg te gaan. Hij heeft ons verteld dat hij graag wil blijven. Maar er komt een dag dat hij naar Europa gaat, dat is zeker.''