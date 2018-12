Galatasaray geeft voorsprong weg tegen laagvlieger Rizespor

Fotoserie Fans van River Plate en Boca Juniors vieren al feest in Madrid

19:45 Morgenavond (20.30 uur) staat in Madrid dan eindelijk de return van de Copa Libertadores-finale tussen River Plate en Boca Juniors op het programma, bijna een maand na de heenwedstrijd in La Bombonera. De ogen zullen gericht zijn op de tienduizenden Argentijnse fans, die er voorlopig een mooi feest van maken in de Spaanse hoofdstad.