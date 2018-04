Galatasaray blameert zich tegen degradatiekandidaat

Door de blamage in Ankara blijft Medipol Basaksehir koploper in Turkije met 59 punten uit 28 wedstrijden. Galatasaray volgt op twee punten. Besiktas en Fenerbahçe volgen op respectievelijk drie en vijf punten van lijstaanvoerder Basaksehir.



Middenvelder Garry Rodrigues had een basisplaats, en werd na een kleine zeventig minuten gewisseld voor aanvaller Sinan Gümüs. Verdediger Ryan Donk viel tegen de degradatiekandidaat in de 79ste minuut in voor Selçuk Inan.