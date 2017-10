'Ga maar wennen aan zeges van Max, het zijn zeker niet de laatsten'

Door Arjan Schouten

Zeg het maar, kan Max Verstappen na Maleisië ook in Japan winnen?

Olav Mol: ,,Ja, Max zit in een top-3 auto, dus in principe kan hij altijd meedoen om de zege. De dominantie die ze vorig jaar in het tweede deel hadden, hebben ze nu niet bij Red Bull. Maar als ze een heel goed weekend hebben kunnen ze iedereen pakken. Dus, waarom niet? Als het regent wordt het sowieso interessant. Al zou het al regenen in de kwalificatie. Geef hem daarna een auto die kan winnen, en we zien Max nooit meer terug, roepen ze nu al bij andere teams.''

Gaat het al wennen, een winnende Max?

Mol: ,,Het moét gaan wennen. Ik zie allemaal extremen in Nederland, maar we moeten een beetje gaan temperen. Hij is hier om straks tien, twaalf, dertien, als het kan zelfs achttien wedstrijden per jaar, te winnen. En als je nu al heel gek doet na één gewonnen race, wat moet je dan nog doen als hij straks wereldkampioen wordt? Even cru gesproken: Max komt hier naar toe om races te winnen. Dat is hem nu twee keer gelukt. Geweldig. Top. Ga ze vinken. Prima allemaal. Maar ga er ook aan wennen. Want het zijn zeker niet de laatsten.''

Tot slot Japan. In tegenstelling tot veel oorden op de kalender is dit wél een circuit waar de Formule 1 graag jaarlijks terugkeert. Leg eens uit waarom?

Mol: ,,Letterlijk en figuurlijk leeft het hier. Anders dan bijvoorbeeld in Bahrein, of in Korea waar het totaal niet leefde. Natuurlijk zit de Honda-fabriek hier dichtbij. Maar Japan heeft zelf ook een grote eigen racehistorie. Niet alleen in de Formule 1, met de oude en de jonge Nakajima, Aguri Suzuki en niet te vergeten Katayama en Takuma Sato. De historie van Honda spreekt voor zich en er is 'race knowhow' in dit land. Grote GT-series, Super Formula was vroeger écht een ding. Eddy Irvine, Mika Salo en Ralf Schumacher kwamen allemaal via hier naar Formule 1. Kijk ook naar Tom Coronel die hier gewoon een paar jaar goed z’n brood heeft kunnen verdienen, op de circuits.''

