Fysiotherapeut Venezolaanse voetbalploeg doodgeschoten

Guacarán was ook fysiotherapeut bij de Onder 20-ploeg en de lokale club Deportivo Lara. De dader vluchtte op een scooter, zonder iets te zeggen of iets te stelen van het slachtoffer. Er is nog altijd onduidelijkheid over waarom Guacarán vermoord is.



Verschillende spelers, onder wie Salomon Rondon, hebben hun verdriet al geuit via sociale media. Rondon voetbalt bij West Bromwich Albion in de Engelse Premier League.