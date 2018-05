Fysio, agent of bankier, coachen kunnen ze allemaal

Rookt als een ketter, leest boeken van Charles Bukowski en houdt van kunst. Maurizio Sarri (59) is geen alledaagse voetbaltrainer. Zijn loopbaan is al even opmerkelijk. Sarri toverde Napoli om tot de aanvalmachine die het nu is, maar was in een vorig leven bankier bij Banca Monte dei Paschi di Siena in Toscane. In 1999 stortte hij zich volledig op het trainersvak. Daarvoor werkte hij overdag bij de bank en trainde hij in Toscane verschillende amateurteams. Kwam in 2005 bij Pescara in de Serie B op de bank. Was jaren later, in 2014, verantwoordelijk voor de promotie van Empoli naar de Serie A, waarna Napoli bij hem aanklopte. Verliet in mei de club van zijn geboortestad, Carlo Ancelotti is zijn opvolger.