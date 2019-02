Fulham ontslaat met Ranieri tweede coach van het seizoen

Fulham kijkt na de nederlaag van gisteren tegen Southampton (2-0) tegen een achterstand van tien punten aan op de zeventiende plek, een plek die aan het einde van het seizoen geen degradatie betekent. The Cottagers wonnen slechts drie competitiewedstrijden onder Ranieri, die in 2016 nog Leicester City naar het kampioenschap in Engeland loodste.



Ranieri was pas sinds november in functie, nadat hij de toen weggestuurde Jokanovic was opgevolgd. De Italiaan toonde wel enig begrip voor de ingreep van de club. ,,Ook ik ben heel teleurgesteld in de resultaten. Na een korte opleving kort na mijn komst viel het allemaal tegen. Dan is het niet onlogisch dat er iets gebeurt.’’



Scott Parker neemt de taken als coach voorlopig over op Craven Cottage, waar onder meer Ryan Babel en Timothy Fosu-Mensah dit seizoen hun kunsten vertonen.



Fulham staat de komende weken een loodzwaar programma te wachten. Zondag komt Chelsea op bezoek, waarna wedstrijden volgen tegen Leicester City (uit), Liverpool (thuis) en Manchester City (thuis).