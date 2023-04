Frits van Eerd sleurt Racing Team Nederland mee in zijn val: ‘Iconisch team in Nederlandse autosport’

Frits van Eerd lijkt in zijn val ook Racing Team Nederland meegenomen te hebben. De grootgrutter uit Veghel was de drijvende kracht achter de succesvolle racestal. Een doorstart zit er voorlopig niet in, tot teleurstelling van (oud-)coureur Job van Uitert. ,,Het was een feest om voor het team uit te komen.”

Het laatste bericht van Racing Team Nederland op Instagram en Facebook dateert van eind september. ‘In navolging van de beslissing van Frits van Eerd om zich de komende tijd volledig te concentreren op zijn persoonlijke situatie, zal Racing Team Nederland niet deelnemen aan de IMSA-race komend weekend in Atlanta. Wij begrijpen en respecteren zijn beslissing en garanderen hem onze support.’

Geen prioriteit

De persoonlijke situatie slaat natuurlijk op de arrestatie van Frits van Eerd vorig jaar en de nasleep daarvan. Intussen is in Amerika al een nieuw IMSA-raceseizoen van start gegaan. Maar geen spoor van de wereldkampioen endurance van 2021, die vorig jaar de oversteek maakte naar Amerika. ,Over een doorstart kan ik geen enkele uitspraak doen. Zolang dit speelt, heeft dat geen prioriteit”, zegt Mark Koense, de teammanager van Racing Team Nederland (RTN). ‘Dit’ slaat op het justitieel onderzoek naar de handel en wandel van de teruggetreden Jumbo- baas. Met ‘dat’ doelt Koense op Racing Team Nederland, het speeltje van de racegekke Van Eerd. ,,We zijn niet actief. Daar is sinds het bericht in september niets aan veranderd. Heel veel meer ga je er nu niet uitkrijgen. Als we wat te melden hebben, hoor je het vanzelf.”

Vorige week werd duidelijk dat Jumbo de terugtrekkende beweging in de sportsponsoring doorzet. Begin dit jaar trok het bedrijf al de handen af van de motorsport vanwege de witwaszaak waaraan de voormalige algemeen directeur gelinkt is. De activiteiten in de autosport zouden ‘kritisch tegen het licht gehouden worden’. RTN ligt sinds de aanhouding van Van Eerd op zijn gat. Hij was de grote spil: eigenaar, sponsor én prominente rijder.

Gentlemanrijder

Als zogeheten bronzen coureur nam hij in de enduranceraces een sleutelpositie in. Elk team moet een ‘amateur’ opstellen, ook wel gentlemanrijder genoemd. Eigenaar Van Eerd vulde die positie in en deed dat met succes. Het is een wetmatigheid in de sport dat een team zo sterk is als de zwakste schakel. ,,Ik durf wel te zeggen dat weinig Nederlanders het even goed zouden doen in de auto als hij”, stelt Job van Uitert. Hij kan het weten. De Dongenaar maakte deel uit van het team dat in 2021 wereldkampioen werd na een thrillerachtige ontknoping in Bahrein. ,,Frits heeft altijd gezorgd dat hij de beste rijders naast zich had om het meeste eruit te halen. Zelf heeft hij ook hele grote stappen gemaakt. Hij kon goed meekomen met de bronzen rijders.” Van Eerd is oud-Nederlands rallykampioen en reed vijf keer de Dakar Rally in een truck.

Volledig scherm De opvallende Jumbo-gele bolide van Racing Team Nederland wordt al maanden gemist op het startgrid. © Racing Team Nederland

De WEC-titel (wereldkampioenschap endurance) in de LMP2 Pro-Am klasse is het hoogtepunt in vijf jaar Racing Team Nederland. Dat kleurde sinds 2017 de langeafstandsraces. Eerst in het wereldkampioenschap van de internationale autosportfederatie FIA en vorig jaar de Amerikaanse tegenhanger onder IMSA-vlag. Van Eerd gooide heel zijn ziel en zaligheid in het project. Op de circuits trok de kanariegele bolide veel bekijks.

Legendes en talenten

Bij RTN omringde Van Eerd zich vanaf het begin met racelegendes en aanstormende talenten om een goed figuur te slaan in de wereld van het langeafstandsracen. Hij vormde een trio met oud-Formule 1-rijders Rubens Barichello en Jan Lammers tijdens het debuut in de vermaarde 24-uur van Le Mans in 2017. Later zouden onder anderen ook Nyck de Vries en Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout instappen. Eerstgenoemde debuteert dit seizoen in de Formule 1, Van Kalmthout bouwt aan een racecarrière in het Amerikaanse IndyCar-wereldje met levende legende Arie Luyendijk als mentor.

Quote Het team had technisch alles goed voor elkaar. Een heel sterke auto, een goede atmosfeer Job van Uitert (24)

Ook Job van Uitert (24) valt in de categorie van aanstormende racetalenten die voor RTN uitkwamen. ,,Dat was een feest, ja. Absoluut. Ik heb hele mooie dingen beleefd met het team. Een iconisch team in de Nederlandse autosport. Jammer dat het over is. Wie weet komt het ooit nog een keer. Ik heb nog regelmatig contact met Mark Koense en met Frits, maar meer in het kader van vriendschap. Niet onder het mom om nieuwe raceactiviteiten te starten. Ik mis de auto wel op de grid. Over een doorstart weet ik niks. Het is een gevoelig onderwerp. Ik denk niet dat dat heel snel gebeurt, nu Jumbo naar buiten heeft gebracht dat het stopt met alle sponsoring van en activiteiten in de motorsport, op Max Verstappen na. Racing Team Nederland staat en valt voorlopig met Frits”, denkt Van Uitert.

Volledig scherm Job van Uitert: ,,Het was een feest om voor het team uit te komen.” © Racing Team Nederland

Stel er komt toch nog een doorstart en ze benaderen hem? Zonder aarzelen: ,,Dan stap ik meteen in. Het team had technisch alles goed voor elkaar. Een heel sterke auto, een goede atmosfeer. Het klikte gewoon.”

Zonder Racing Team Nederland komt Van Uitert wel aan de bak. Hij heeft een stoeltje bij het Franse Panis Racing. Voor het team van ex-Formule 1-coureur Olivier Panis rijdt hij onder meer de 24 uur van Le Mans. ,,Ik maak genoeg meters in de auto.”