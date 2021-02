Frijns krijgt eerste pole in carrière niet verzilverd in Diriyah

Frijns had er dubbel Nederlands succes van kunnen maken, want hij was zaterdag veruit de snelste in de kwalificaties. Toch miste hij in de race wat snelheid ten opzichte van de elektrische Jaguar van Bird. De tweede plaats gaf de voormalige testrijder in de Formule 1 toch voldoening, want hij had na een crash in de training op vrijdag niet aan de kwalificaties mee kunnen doen en moest toen als laatste starten in de eerste E-Prix van het jaar. Hij wist toch nog als zeventiende te finishen.



,,Ik miste wat snelheid op sommige stukken van het circuit, maar al met al kan ik tevreden zijn”, zei Frijns na de race. ,,We hebben best een goed racetempo, dus dat belooft wat voor de rest van het seizoen.”



De Vries had de pech dat hij niet mocht starten in de kwalificatie en daardoor in de race vrijwel achteraan moest starten. In de laatste vrije training was de Zwitser Edoardo Mortara door een defecte rem in de vangrails gecrasht. Baancommissarissen van de internationale autosportfederatie FIA gelastten een onderzoek naar zijn door Mercedes aangedreven auto. Aangezien De Vries eveneens in een Mercedes rijdt, moest ook zijn auto tijdens de kwalificaties aan de kant blijven.