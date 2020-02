Frenkie onder Setién: minder dribbelen, meer aanvallen

CijfersOok onder de nieuwe coach Quique Setién is Frenkie de Jong vaste basisspeler bij FC Barcelona. Maar wat is er veranderd aan de speelwijze van de Oranje-international? De middenvelder onder de loep in zijn eerste zes duels onder Setién.

Afgelopen zondag schoot De Jong FC Barcelona fraai op voorsprong tegen Real Betis (2-3 zege). Hoewel hij geen doelpuntenmaker is, blijkt zijn goal een duidelijke oorzaak te hebben. Onder Quique Setién schoot De Jong vijfmaal in zes wedstrijden: gemiddeld 0,83 keer per wedstrijd. Dat is nog steeds niet veel, maar wel beduidend meer dan onder de ontslagen coach Ernesto Valverde. In de eerste 26 duels van het seizoen schoot hij namelijk drie keer. Dat is 0,12 keer per wedstrijd.

Bekijk hier de goal van De Jong tegen Real Betis:

Onder de nieuwe coach lijkt De Jong vaker deel te nemen aan de aanvallen van Barcelona. Dat blijkt ook uit de cijfers. Onder Valverde had hij per 90 minuten 1,3 balcontacten in het vijandelijke zestienmetergebied. Sinds de aanstelling van Setién is dat bijna verdrievoudigd: 3,5 keer per duel.

Doordat De Jong zich vaker rondom het doelgebied van de tegenstander bevindt, kan hij zich iets minder toeleggen op een van zijn grootste kwaliteiten: het dribbelen. Met Valverde aan het roer ging hij gemiddeld drie dribbels per wedstrijd aan, onder Setíén is dat teruggeschroefd naar 1,1. Wel geeft hij de laatste weken iets meer passes: 72,2 per wedstrijd tegenover 68,8.

Basis