Frenkie en Ronaldo, de dirigent versus de DJ

Ajax - Juventus is veertig minuten oud, als Cristiano Ronaldo het uitbrult van frustratie. Wéér speelde Frenkie de Jong zich vrij in de as van het veld, fluitend haast, alsof hij hupsend het schoolplein oversteekt.



Het blijft fascinerend, elke wedstrijd weer, maar helemaal op het podium van de Champions League. Het vertragen en versnellen van De Jong, het aanzetten en wegdraaien, het zoeken, nog eens zoeken en dan plots de ruimte vinden, voortdurend spelend met het ritme van de wedstrijd, als de dirigent van een orkest.



Maar het verschil deze keer: vijf minuten later is het opeens 0-1. Opnieuw maakt Ronaldo zich boos, nu door machtig en krachtig door het hart van het veld te sprinten. Helemaal vrij kopt de Portugees raak, vallend. Voor het eerst in de wedstrijd maakt Frenkie de Jong een verkeerde inschatting, door een fractie te vroeg in te stappen, en prompt profiteert ‘Juve’ via zijn vedette.