Frenkie en Luuk de Jong op bezoek in Valencia, Dumfries en De Vrij tegen Sassuolo

zaterdag 4b+4c Vreugde bij FC Bergen na eerste zege, MOC'17 morst dure punten in titelrace

In de vierde klasse C van het zaterdagvoetbal pakte FC Bergen de eerste winst door Welberg met 3-1 te verslaan. Lepelstraatse Boys, met 8-0 onderuit bij Steenbergen, is de nieuwe hekkensluiter MOC’17 morste dure punten bij VVC’68, 1-1. In 4B was Stavenisse dicht bij de eerste winst, 1-1.

19 februari