Frenkie de Jong: ‘We zitten wel in een flow ja’

Ajax is vanavond bij winst in Athene op AEK zeker van de tweede ronde Champions League. Nu het lang gekoesterde moment daar is, neemt ook de druk toe. ,,Maar we zijn mentaal weerbaar’’, vindt Frenkie de Jong.

Door Daniël Dwarswaard



Het is eigenlijk altijd prettig luisteren naar Frenkie de Jong. De middenvelder praat zoals hij voetbalt. Ontspannen, met een vleugje flair en altijd met een glimlach. Als een verslaggever vraagt of de fans zich zorgen maakt omdat De Jong net even hoestte, schiet de middenvelder weer in de lach. ,,Ik ben niet ziek hoor. Als dat al een probleem zou worden, is het niet goed hè. Geen zorgen.’’

Volledig scherm Frenkie de Jong © Getty Images Frenkie de Jong staat in zekere zin wel symbool voor hoe Ajax dit seizoen in Europa voetbalt. Met de borst vooruit dus. Hij kijkt met vertrouwen uit naar de cruciale wedstrijd vanavond in het Olympisch Stadion van Athene. ,,We zijn heel goed bezig zijn de laatste tijd’’, zegt hij. ,,Er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering, dat weet iedereen wel. Maar we winnen tot nu toe bijna al onze wedstrijden en spelen goed voetbal. Dus ik denk dat je wel kan spreken van een positieve flow.’’

Vanavond is Ajax de favoriet, tegen een ploeg in crisis. Ajax wint de laatste weken dus simpeltjes, maar wat als er wél tegenslag komt? ,,Dat hebben we tegen PSV (3-0 verlies) meegemaakt. Daar hebben we goed op gereageerd. Hoe ik het team zo inschat, denk ik dat we mentaal wel weerbaar zijn.’’