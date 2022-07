Frenkie de Jong vraagt jeugdliefde Mikky ten huwelijk: ‘Ik kan niet wachten op de rest van ons leven’

De Jong moest in de eerste twee weken van juni nog vier interlands spelen met Oranje in de Nations League, maar daarna pakte hij samen met Mikky direct het vliegtuig naar Las Vegas. Het koppel bezocht daarna ook nog Zion National Park, de Grand Canyon en Los Angeles en zit nu nog Los Cabos in Mexico.



De Jong en Kiemeney zijn al samen sinds de middelbare school. De middenvelder uit Arkel (oud-jeugdspeler van Willem II) en de voormalig Den Bosch-hockeyster uit Hilvarenbreek leerden elkaar kennen op het Koning Willem II College in Tilburg, waar ze samen in een klas vol talentvolle sporters zaten.



Ze kregen in november 2014 een relatie en gingen een jaar later samen naar Barcelona, waar ze in Camp Nou een wedstrijd van Frenkie's droomclub bezochten. Vier jaar later tekende hij een contract bij FC Barcelona. Daarmee kwam een droom uit voor de Jong, maar met alleen een Copa del Rey is de score nog matig na drie seizoenen bij de Spaanse topclub.