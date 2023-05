Frenkie de Jong voor het eerst kampioen met FC Barcelona na zege bij stadgenoot Espanyol

Met videoFrenkie de Jong is in zijn vierde seizoen in Spanje voor het eerst landskampioen geworden met FC Barcelona. De ploeg van Xavi haalde de 27ste landstitel in de clubhistorie binnen met een 2-4 overwinning bij stadgenoot RCD Espanyol, dat negende staat en nog tegen degradatie speelt.

Robert Lewandowski maakte de 0-1 en 0-3 in de eerste helft, met tussendoor nog een goal van linksback Alejandro Balde. De 34-jarige spits uit Polen kwam daarmee op 31 goals in zijn debuutjaar in Spanje, waarvan 21 in La Liga. Daarmee koerst hij af op de topscorerstitel in Spanje, nadat hij al zeven keer topscorer werd in de Bundesliga in negen seizoenen.



Frenkie de Jong speelde opnieuw een uitstekende wedstrijd en bekroonde dat in de 53ste minuut met een fraaie assist bij de 0-4 van de Franse rechtsback Jules Koundé, die zijn eerste treffer van het seizoen maakte.

Barcelona ging daarmee zonder problemen richting het einde in de kampioenswedstrijd, maar kreeg in de 73ste minuut nog wel de 1-4 tegen. Javi Puado deed iets terug namens de thuisploeg, maar veel gefrustreerde supporters van Espanyol hadden het stadion toen al verlaten omdat ze geen zin hadden de stadsrivaal nog langer aan het werk te zien in hun kampioensduel. In de extra tijd viel ook de 2-4 nog, maar een paar tellen later kon Barcelona al aan het kampioensfeest beginnen.

Marc-André ter Stegen werd zo voor de twaalfde keer geklopt in 34 competitieduels. De 31-jarige doelman uit Mönchengladbach, al sinds 2014 de keeper van Barcelona, hield dit seizoen liefst 25 keer zijn doel schoon in de competitie.

De spelers en staf van Barcelona vierden het kampioenschap in de middencirkel van het RCDE Stadium, maar dat werd niet lang getolereerd door de harde kern van Espanyol. Tientallen ‘fans’ kwamen het veld op, maar de spelers van Barcelona hadden dat op tijd in de gaten en gingen sprintend de spelerstunnel in richting de veilige kleedkamer.

Xavi Hernández (43) viert met de landstitel zijn eerste grote succes als coach, al sleepte hij al zeven prijzen in de wacht als coach van Al Sadd in Qatar. Xavi, die in zeventien jaar als speler van Barcelona al acht keer kampioen werd, nam in november 2021 het stokje over van de ontslagen Ronald Koeman in Camp Nou.

