Frenkie de Jong start op de bank in thuiswedstrijd tegen Valencia

FIA eert Schumacher en Hamilton op prijzenga­la

18 december Formule 1-legende Michael Schumacher is tijdens het prijzengala van de internationale autosportfederatie FIA geëerd met een speciale prijs van voorzitter Jean Todt. Hij kreeg de prijs voor zijn inzet en grote betekenis voor de autosport. De vrouw van de 51-jarige Duitser, die in zijn actieve carrière zeven wereldtitels in de Formule 1 veroverde, nam de onderscheiding in ontvangst.