Frenkie de Jong sluit vertrek bij Ajax uit, Anderlecht haalt verdediger Trencin

Anderlecht heeft de Engelse verdediger James Alexander Lawrence overgenomen van AS Trencin, de Slowaakse club die Feyenoord uitschakelde in de voorronde van de Europa League. Lawrence (26) was als jeugdspeler actief in Nederland. Vanaf zijn zestiende speelde hij achtereenvolgens in de jeugd bij Haarlem, Ajax, Sparta en RKC.



Trencin, de opleidingsclub van eigenaar Tscheu La ling, nam Lawrence in 2014 over van de Waalwijkse club. De linksbenige verdediger kwam in Slowakije tot 115 optredens in officiële wedstrijden. Hij speelde ook mee in de duels met Feyenoord waarin Trencin thuis met 4-0 won en in De Kuip het op 1-1 hield.