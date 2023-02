Frenkie de Jong met swingend FC Barcelona acht punten los na zege op Sevilla

Frenkie de Jong deed de hele wedstrijd mee bij Barcelona, waar Xavi opnieuw voor een viermans middenveld koos met Sergio Busquets, Gavi en Pedri naast de Oranje-international. Barcelona had vanavond lange tijd moeite om door de defensieve stellingen van Sevilla, dat speelde in een 5-4-1 formatie, te breken. Kort voor rust kopte Sevilla-verdediger Nemanja Gudelj, die naast Karim Rekik stond, de bal bijna achter zijn eigen doelman Bono. Barcelona had voor rust 70 procent balbezit, maar slaagde er nauwelijks in echte kansen te creëren.



In de eerste tien minuten na rust ging het nog niet heel veel beter, maar uiteindelijk werd de ban gebroken in de 58ste. Na een mooie aanval was het linksback Jordi Alba, die al vroeg de aanvoerdersband had overgenomen van de geblesseerd uitgevallen Sergio Busquets, die de 1-0 maakte. Daarna speelde Barcelona nog een halfuur swingend en vermakelijk voetbal. Het resulteerde uiteindelijk in een 3-0 overwinning.

Gezien de kansenverhouding van 16-3 was dat zeker geen onverdiende uitslag, al had Barcelona vanavond wel flink wat tijd nodig om warm te draaien. De prestaties in La Liga zijn dit seizoen echter uitstekend. Barça pakte 53 van de mogelijke 60 punten tot nu toe en het doelsaldo van 42-7 na twintig duels is minstens zo indrukwekkend.

Na Jordi Alba maakte ook middenvelder Gavi zijn eerste doelpunt van het seizoen in de 70ste minuut. De Braziliaanse rechtsbuiten Raphinha was betrokken bij de eerste twee goals en zorgde in de 79ste minuut voor de 3-0 eindstand in Camp Nou, waar het publiek tevreden naar huis ging na een zonnige dag met 20 graden in Barcelona.

Barcelona speelt volgende week zondag de uitwedstrijd bij nummer vijf Villarreal, dat zaterdag met 3-1 verloor bij hekkensluiter Elche. Daarna wacht op donderdag 16 februari de eerste confrontatie met Manchester United voor een plek in de achtste finales van de Europa League. Een week later volgt op Old Trafford de return tegen de ploeg van Erik ten Hag, die al dertien thuisduels op rij heeft gewonnen met zijn team.

Sevilla staat na de nederlaag in Camp Nou zestiende in La Liga, slechts twee punten boven de degradatiestreep. De ploeg van Jorge Sampaoli mag het in de tussenronde van de Europa League gaan opnemen tegen PSV. Sevilla won de Europa League in 2006 (in Eindhoven tegen Middlesbrough), 2007, 2014, 2015, 2016 en 2020. De laatste keer was met twee goals van Luuk de Jong in de finale tegen Inter. Nu mag Sevilla dus opnieuw een gooi gaan doen naar de tweede Europese clubprijs, maar ondertussen wacht ook nog een strijd tegen degradatie. Met nummer zeventien Valencia verkeert ook een andere Spaanse grootmacht in zwaar weer.

