Frenkie de Jong krijgt ervan langs in Spaanse media, Koeman woest op Getafe-speler

Na afloop van Getafe - FC Barcelona (1-0) legden de camera's vast hoe Koeman op Bordálas af stapte. Op de persconferentie na afloop maakte de Nederlandse coach duidelijk wat hij vertelde: ,,Ik heb hem verteld dat Nyom een gebrek aan respect heeft getoond. Hij heeft heel lelijke dingen tegen me gezegd. Wat hij heeft gezegd? Dat ga ik niet herhalen. Ik heb het de coach van Getafe verteld en heb gezegd dat dit niet nodig is", aldus Koeman, die vond dat er ook opgetreden had moeten worden tegen Nyom, die onder meer Messi in het gezicht duwde.



De wedstrijd werd uiteindelijk beslist door een benutte strafschop, die werd veroorzaakt door Frenkie de Jong. Koeman was niet te spreken over het optreden van de arbiter. ,,Ik praat niet graag over de scheidsrechter. Ik denk als je naar de wedstrijden kijkt: je kijkt naar de overtredingen, de kaarten, dan kan iedereen daar zijn mening over hebben. Het is lastig voor een scheidsrechter, maar er zijn ook twee assistenten, een vierde official en een VAR. Alhoewel: ik weet niet of er vanavond wel een VAR was. Al is het belangrijk om vooral naar jezelf te kijken", aldus Koeman.