Frenkie de Jong kopt fraai raak in halve finale Spaanse Supercup tegen Real Sociedad

VideoFrenkie de Jong heeft zijn derde goal van het seizoen te pakken, waarmee de 23-jarige middenvelder van FC Barcelona zijn seizoenstotaal van vorig seizoen al overtroffen heeft. In de halve finale van de Spaanse Supercup kopte hij in de 39ste minuut op aangeven van Antoine Griezmann fraai raak tegen Real Sociedad.

De Jong maakte vorige maand in de competitiewedstrijd tegen Real Sociedad zijn eerste goal van het seizoen. Hij bezorgde FC Barcelona daarmee toen een 1-0 zege op de toenmalig koploper van La Liga. Op 3 januari was De Jong opnieuw matchwinner voor Barcelona in La Liga. Hij scoorde toen op aangeven van Lionel Messi de winnende 0-1 in de uitwedstrijd bij hekkensluiter Huesca.

FC Barcelona en Real Sociedad spelen vanavond in Estadio Nuevo Arcángel in Córdoba de eerste halve finale in de Supercopa de España, dat sinds vorig jaar in toernooivorm wordt afgewerkt. De andere halve finale gaat morgenavond in Málaga tussen Real Madrid en Athletic Bilbao. De finale om de Supercopa is zondagavond in Estadio de La Cartuja in Sevilla. De twee Baskische clubs doen mee als de bekerfinalisten van vorig seizoen, maar de finale van de Copa del Rey werd uiteindelijk nooit gespeeld.

De Jong is na Ruud van Nistelrooy (drie goals), Patrick Kluivert (twee goals), John Metgod, Clarence Seedorf, Ronald de Boer, Arnold Bruggink en Royston Drenthe de achtste Nederland die scoort in de strijd om de Spaanse Supercup. FC Barcelona verloor vorig jaar in de halve finale van de Spaanse Supercup in Saudi-Arabië met 3-2 van Atlético Madrid, waarna trainer Ernesto Valverde werd ontslagen door de clubleiding van Barcelona.

