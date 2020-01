Frenkie de Jong gebeten hond in Spaanse media: ‘Onvergeeflijk’

,,De Jong maakte een onvergeeflijke fout toen hij in de 74ste minuut zijn tweede gele kaart pakte’, zo laat Marca optekenen. ,,Zijn rode kaart bleek doping voor Espanyol, dat volop profiteerde van de numerieke meerderheid. FC Barcelona werd door de oud-Ajacied in zijn eigen voet geschoten.” In Sport kreeg De Jong, die voort het eerst in zijn nog jonge loopbaan rood kreeg, een 4 als rapportcijfer. Hij speelde zijn slechtste wedstrijd in dienst van Barcelona. ,,Het was zijn eerste uitsluiting in zijn carrière in zijn slechtste wedstrijd sinds zijn komst naar Camp Nou.”