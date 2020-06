Frenkie de Jong en zijn eerste blik op Messi

Van jongs af aan heeft Frenkie de Jong wat gehad met de Catalaanse kust. De gezinnen De Jong en De Bruijn namen jarenlang na 1400 kilometer rijden vanuit Arkel en Schelluinen kort na de Frans-Spaanse grens de afslag naar de Costa Brava om er zich op een camping in l’Escala te installeren. Een bezoek aan het museum van het Camp Nou en een rondleiding door het stadion hoorden dan bij een uitstapje naar Barcelona, anderhalf uur rijden verderop.



,,Zo is het allemaal eigenlijk begonnen. Als je het stadion zo vroeg in je leven al ziet, dan krijg je er een gevoel bij’’, zegt De Jong. ,,Bovendien waren in Nederland al heel veel mensen voor Barcelona, dat heeft toch altijd iets speciaals gehad. En als je zelf dan voetbalt, en op die leeftijd, met zeven, acht of tien jaar, en je ziet dan Barcelona, dan heb je wel in de gaten hoe goed ze voetballen. Ja, dan zeg je als jochie: ik wil later bij Barça spelen, maar dat denk je natuurlijk niet bewust, dat je zoiets gaat bereiken.’’