Fred Rutten met Anderlecht onderuit door late goal Standard Luik

‘We hebben gefaald, ik kan er niet meer van maken’

14:16 ,,We roepen het over onszelf af, in deze wedstrijden worden andere dingen gevraagd. Als we dat niet op de mat leggen, verlies je.” Khalid Karami bakt geen zoete broodjes na de afgang van NAC vrijdagavond in Doetinchem. De trainer is duidelijk in zijn visie. ,,We hebben gefaald; ik kan er niet meer van maken.”