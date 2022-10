Fred en Fernandes helpen United van Ten Hag aan voorsprong tegen Tottenham

Imponeren­de wederop­stand van Thomas Marijnis­sen dwingt respect en verdiende basis­plaats bij NAC af

Thomas Marijnissen lijkt woensdagavond in het bekerduel met derdedivisionist Hercules zijn eerste basisplaats in het eerste elftal van NAC te krijgen. Een gevolg van drie maanden noeste arbeid op het terrein van Bredanello, maar vooral een gevolg van een jarenlang proces dat resulteerde in een imponerende persoonlijke wederopstand.

