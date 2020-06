Fred Bischot en de messenwerper van het Oosterpark

Op 10 juni 1979 loopt Jacob Ritsema in een stroom toeschouwers het stadion van FC Groningen uit. Hij ziet lijkbleek en voelt zich beroerd. De 41-jarige supporter van FC Groningen heeft zojuist een mes naar Telstar-verdediger Fred Bischot gegooid. Een stiletto, 19 centimeter lang. Jacob heeft geen idee wat hem bezielde. Ja, hij ergerde zich enorm aan het harde spel van de ploeg uit Velsen. En in een opwelling, toen Bischot een inworp wilde nemen, gooide hij dat mes.

Fred Bischot speelde zich ooit als jeugdige voetballer in de kijker van Ajax. De verdediger mocht langskomen bij een Europacup-duel, om sfeer te proeven. Na die avond stond het besluit van Bischot vast: voor deze club wil ik niet spelen. De Amsterdamse jongen had een paar consumptiebonnen gekregen, maar verder was er totaal niet naar hem omgekeken. Geen warme handdruk, geen gezellig praatje. Bischot zocht zijn heil elders in Noord-Holland, bij Telstar, in die dagen een stabiele middenmoter in de eredivisie.