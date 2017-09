Fraser: Trots, maar harde leerschool voor Vitesse

,,We hebben verloren door persoonlijke foutjes'', analyseerde Fraser. ,,Dat was deels onze eigen schuld, maar Lazio heeft die missers ook zelf afgedwongen. Dat is een kwestie van kwaliteit. We hebben niettemin tegen een goede ploeg uitstekend gespeeld en ook karakter getoond. Na hun gelijkmaker wisten we toch weer op voorsprong te komen. Daarna kreeg Thomas Bruns een 100 procent kans op 3-1. Die gaat er dan niet in, terwijl Lazio het daarna wel meteen afmaakt. Nogmaals, dat is een verschil in kwaliteit.''