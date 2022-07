Fraser-Pryce feest na haar vijfde wereldtitel op de 100 meter

Lieke Klaver verbetert Nederlands record 400 meter in series WK

Lieke Klaver is in vorm. Dat bewees de atlete uit Enkhuizen op de WK atletiek in Eugene in de series van de 400 meter. Ze plaatste zich rechtstreeks voor de halve finales in een Nederlands record. Ze klokte 50,24 en dook daarmee onder het oude record van 50,37, dat Femke Bol vorig jaar vestigde.

17 juli