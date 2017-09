Fraser legt nadruk op defensie: 'We moeten niet naïef zijn'

,,Wij moeten niet naïef zijn”, stelt Fraser. ,,Kijk waar de eredivisie op internationaal vlak staat. Het Nederlandse voetbal moet in Europa eerst aanhaken en dan stappen maken. Dat heeft tijd nodig.”



Fraser wijst op de kwaliteiten van Nice en Lazio Roma, de tegenstander in de eerste groepswedstrijd. ,,Zij gaan ook gewoon massaal verdedigen, als dat nodig is. Dat moeten wij ook doen. Niet alleen maar achteruit lopen, maar gewoon goed gegroepeerd verdedigen. Dat is topvoetbal.”



Voor de confrontatie met Nice kan Fraser zijn beste formatie neerzetten. Thulani Serero is hersteld van een tik op de achillespees tegen Ajax. De nekklachten van Alexander Büttner zijn na intensieve behandelingen met naalden ook verdwenen.



,,Dit wordt een zware test. Maar wij hebben een volwassen groep. Kijk naar de leeftijdsopbouw. Kijk naar de ervaring. Dit is een groep die weerstand kan bieden. We moeten het hier maar laten zien.”



Bij Nice lijkt trainer Lucien Favre ook voor zijn sterkste team te kiezen. Daar hoort Wesley Sneijder niet bij.