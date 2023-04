Franz Tost stopt als teambaas bij het AlphaTauri van Nyck de Vries

Tost zal opgevolgd worden door Laurent Mekies, momenteel nog sportief directeur bij Ferrari. Op welke datum Mekies de werkzaamheden van Tost zal overnemen wordt nog nader bepaald. Daarnaast zal Peter Bayer, voormalig FIA-topman, het team versterken als CEO.

Tost was sinds 2005 bij het team, voorheen Toro Rosso, betrokken en volgend jaar zal hij in een adviserende rol actief blijven bij het team. ,,Ik wil Dietrich Mateschitz bedanken voor de kans die hij me de afgelopen achttien jaar heeft gegeven om teambaas van Scuderia Toro Rosso en Scuderia AlphaTauri te zijn. Het was een waar voorrecht om het team zo lang te leiden en met zo veel gemotiveerde mensen te werken", zo zegt hij op de website van het Formule 1-team.

,,Met mijn 67 jaar is het tijd om het stokje over te dragen. Met Peter als nieuwe CEO en Laurent als nieuwe teambaas heeft het team twee zeer professionele mensen gevonden die het team naar een hoger niveau zullen tillen", aldus Tost.

De 45-jarige Mekies werkte eerder in een leidinggevende technische rol bij Toro Rosso, de voorganger van AlphaTauri. ,,Ik ben vereerd om de rol van teambaas op mij te nemen en terug te keren naar het team waar ik een groot deel van mijn vroege carrière heb doorgebracht. AlphaTauri heeft alle ingrediënten die nodig zijn voor meer succes in de toekomst", aldus Mekies.

Volledig scherm Franz Tost met een jonge Max Verstappen. © ANP / EPA

Lof voor Nyck de Vries

AlphaTauri is momenteel het team van Nyck de Vries, die volgens technisch directeur Jody Egginton absoluut voldoet aan de verwachtingen op technisch vlak. ,,We zien aan alles dat hij veel ervaring heeft in de autosport. Zijn feedback is goed. Nyck vormt zich een duidelijk beeld van wat hij wil met de auto en dat helpt ons vooruit in de ontwikkeling.”

De Vries is bezig aan zijn debuutseizoen in de Formule 1. Hij verdiende een plekje bij het zusterteam van Red Bull na een indrukwekkende invalbeurt vorig jaar in de Grote Prijs van Italië. AlphaTauri rekende erop dat de ervaring van De Vries in andere raceklassen het team van pas zou komen. De 28-jarige Fries won onder meer het kampioenschap in de Formule 2 en de Formule E. De Vries vormt bij AlphaTauri een koppel met de Japanner Yuki Tsunoda. ,,Beide coureurs zijn heel duidelijk geweest over wat de auto doet en wat ze ermee willen, en ze zitten ook redelijk op één lijn”, legt Egginton uit op motorsport.com. ,,Dat maakt ons ontwikkelingsproces iets gemakkelijker.”

De resultaten van De Vries en Tsunoda vallen nog wat tegen dit seizoen. Met twee keer een veertiende plaats en een uitvalbeurt in de laatste race in Melbourne is De Vries nog altijd zonder WK-punten. Tsunoda vergaarde pas 1 punt. ,,Ik heb het gevoel dat we vooruitgang boeken”, zegt de Nederlander in aanloop naar de komende Grote Prijs van Azerbeidzjan. ,,In het middenveld zijn de verschillen tussen de teams erg klein. Het is een hele uitdaging om voor punten te vechten. Ik ken het circuit van Bakoe uit mijn tijd in de Formule 2. Het circuit vergt veel snelheid op de rechte stukken en daarin schiet onze auto tot nog toe wat tekort”, aldus De Vries.

