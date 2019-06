Fransman Mannarino pakt in Rosmalen eerste ATP-titel

Bertens na mislopen titel in eigen land: ‘Geen geluk vandaag’

15:10 ,,Ik was er dichtbij,” zei tennisster Kiki Bertens op het centre court van Rosmalen, kort nadat ze de finale had verloren van de Amerikaanse Alison Riske. ,,Helaas had ik geen geluk vandaag. Het is jammer, maar het was fijn om hier te spelen. We blijven hard werken en hopen op meer succes.”