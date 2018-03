Fransman Chardy mept Dimitrov uit Miami Open

Cilic en Del Potro naar laatste zestien in Miami

25 maart Marin Cilic is bij het Miami Open doorgedrongen tot de laatste zestien spelers. De Kroatische tennisser zette in de derde ronde de Canadees Vasek Pospisil aan de kant. Cilic had een kleine twee uur nodig om zich van Pospisil te ontdoen: 7-5 en 7-6 (4).