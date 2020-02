Fransman Buquet leidt Ajax tegen Getafe

Verstappen morgen en vrijdag in actie tijdens testdagen

11:42 Max Verstappen krijgt morgen op de eerste testdag van de Formule 1 in Barcelona de hele dag de gelegenheid om aan zijn nieuwe bolide van Red Bull te wennen. Dat blijkt uit het schema dat zijn renstal naar buiten heeft gebracht. De Nederlander komt woensdag zowel in de ochtend- als middagsessie in actie.