Franse tennissers reageren pissig op tweet Piqué: ‘Zegt de man die onze sport heeft verwoest’

Football belongs to the fans. Today more than ever.

Ofwel: ,,Voetbal behoort aan de fans. Vandaag meer dan ooit.”



Met die tweet joeg FC Barcelona-verdediger Gerard Piqué enkele tennissers tegen zich in het harnas. Dat uitgerekend híj begon over supporters en traditie konden ze niet geloven. Piqué kocht zich samen met investeringsmaatschappij Kosmos twee jaar geleden in bij de internationale tennisfederatie om de meer dan 100 jaar oude landencompetitie in een nieuw jasje te steken. Het thuisvoordeel verdween en werd vervangen door één toernooi met achttien landen in Madrid.