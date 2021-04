Franse tennisser Benoit Paire is klaar met corona: ‘Winnen of verliezen, het doet me niets meer’

Benoit Paire kon zich na zijn verloren eerste ronde in Monte Carlo maar moeilijk over zijn gelatenheid heen zetten. De Fransman (35ste op de ATP-ranglijst) nam geen blad voor de mond in een cynische babbel. ,,Ik heb eigenlijk weinig te zeggen over de wedstrijd zelf. Tennissen maakt me niet meer blij. Ik word zelfs triest van hier te spelen. In normale tijden is dit het beste toernooi van de wereld, maar nu... Ik ga nog mijn dubbelspel spelen en dan ben ik naar huis”, zei Paire na zijn nederlaag tegen Jordan Thompson.