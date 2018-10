Franse scheidsrechter voor duel tussen Ajax en Benfica

De Fransman is geen onbekende voor de Amsterdammers. Buquet floot vorig seizoen de uitwedstrijd van Ajax in de kwalificaties voor de Europa League tegen Rosenborg. Ajax verloor die wedstrijd met 3-2 en miste het hoofdtoernooi.



In groep E van de Champions League gaan Ajax en Bayern München na twee speelronden met vier punten aan kop. Benfica volgt op één punt achterstand.