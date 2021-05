Franse media kraken Neymar na uitschakeling: ‘Hij walgt van zijn ploeggenoten’

Neymar wilde zo graag schitteren in de halve finales van de Champions League tegen Manchester City, maar zag daardoor vooral zijn ploeggenoten over het hoofd. Dat is de teneur in Franse media, waar het optreden van de sterspeler van Paris Saint-Germain als ontluisterend wordt omschreven.

,,Neymar heeft zijn duistere kant laten zien tegen Manchester City”, schrijft France Football, dat de Braziliaan na de met 2-0 verloren halve finale (waardoor Manchester City de eindstrijd bereikt) beoordeelt met een 2. ,,Bij afwezigheid van Mbappé had hij besloten dat alleen hij het lot van PSG in handen had. Neymar walgt van zijn ploeggenoten en is hen zelden van dienst. Waar hij de technische leider van het elftal had moeten zijn, liet hij zich meeslepen door zijn emoties. Het was rampzalig.”

RMC Sport spreekt van ‘opnieuw een ondermaatse prestatie van de grote ster in een belangrijke wedstrijd.’ Volgens oud-speler Jérôme Rothen, die de analyse verzorgde voor de omroep, was Neymar zeker niet de slechtste op het veld. ,,Dat waren Mauro Icardi en Alessandro Florenzi, maar daardoor speelde hij nog geen goede wedstrijd. Hij liep veel, maar deed alles alleen en maakte vaak verkeerde keuzes. Hij was gewoon niet de leider die hij moest zijn.”

Volgens L’Équipe ‘ontspoorde’ de Braziliaan. ,,Hij spaarde geen enkele moeite, maar het was veel te rommelig. Zowel in de oriëntatie op het veld als in de afwerking. Hij had vooraf aangekondigd dat hij in de frontlinie zou staan, maar bleek uiteindelijk niet de gehoopte kopman.”

Volledig scherm Neymar probeert zich te ontworstelen aan Ruben Dias. © EPA