Frankrijk verslaat titelverdediger Portugal en plaatst zich voor finaleronde

Vorige maand eindigde het duel tussen de wereldkampioen en de Europees kampioen in het Stade de France in 0-0. Beide landen hadden hun andere wedstrijden in de groep allemaal gewonnen. In Lissabon stond de groepswinst en daarmee plaatsing voor de finaleronde op het spel. Portugal won vorig jaar de eerste editie van de Nations League, door Oranje in de finale in Porto met 1-0 te verslaan.



Portugal, dat afgelopen woensdag in een oefenduel met 7-0 won van Andorra, begon goed aan het duel. Het waren echter de Fransen die in een gelijkopgaande partij na 54 minuten op voorsprong kwamen. N'Golo Kanté reageerde attent op een tegengehouden inzet van Adrien Rabiot en schoot van dichtbij de 0-1 tegen de touwen.