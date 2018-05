Frankrijk heeft supersterren niet nodig voor zege op Ierland

Giroud scoorde in derde instantie nadat hij bij een corner hoog boven de Ierse verdedigers uit torende. Even later verdubbelde Fekir de marge dankzij een enorme blunder van doelman Colin Doyle. In de matige tweede helft vielen Griezmann, Pogba en Ousmane Dembele nog in bij de ploeg van Didier Deschamps.



Frankrijk begint het WK op 16 juni met een wedstrijd tegen het Australië van bondscoach Bert van Marwijk. De andere landen in groep C zijn Denemarken en Peru.