Frankfurt zwaait 'voetbalgod' Meier na veertien jaar uit

Dit seizoen kwam Meier niet in actie, tot de voorlaatste speelronde. In de thuiswedstrijd tegen zijn oude club HSV kwam de spits in de 87e minuut in het veld. Meier had niet lang nodig om te laten zien waarom hij zo populair is. In de blessuretijd schoot hij de 3-0 binnen, zijn 119e en laatste doelpunt voor Frankfurt.