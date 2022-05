Frankfurt-aanvoerder deelt niet alledaags aandenken aan heroïsche Europa League-finale

De aanvoerder van Frankfurt werd al vroeg in het duel vol op zijn hoofd geraakt. Maar Rode wilde van geen wijken weten. De Duitser bleef in de finale, met tulband, vooropgaan in de strijd. Na afloop deelde de onverzettelijke Frankfurter een foto van zijn wond. Dat wordt een serieus litteken. ,,Hoofdzaak is dat we dat ding hebben gepakt. Voor de rest maakt het niks uit”, reageerde hij op Twitter.

Bij Eintracht waren ze na afloop door het dolle heen. Toen trainer Oliver Glasner tijdens een persconferentie tekst en uitleg aan het geven was over de gewonnen finale, stormden plots zijn spelers met drank de persruimte binnen. Het gevolg: een serieuze douche voor de trainer.

,,We hebben dertien wedstrijden in Europa gespeeld en we hebben er dit seizoen geen enkele verloren. Ik heb geen woorden om het werk te beschrijven dat deze jongens hebben verricht om hier te geraken”, vertelde Glasner. ,,Iedereen heeft het maximum gegeven in deze ongelooflijke hitte. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen. En het was enkel met die ingesteldheid mogelijk. Nu gaan we een paar dagen vieren.”