Frank de Boer wint met Atlanta ook tweede duel in MLS

Amateurvoetbal Overzicht | Smerdiek vergooit periodeti­tel, Internos haalt dubbele cijfers tegen PCP

7 maart Geen feest in Sint-Maartensdijk zaterdagavond. Door een nederlaag bij laagvlieger Wolfaartsdijk gaat de periodetitel aan de neus van de Zeeuwen voorbij. Even verderop was er wel goed nieuws bij Tholense Boys, waar spitsen Koen Nieuwkoop en Dave den Boef na lang blessureleed terugkeerden en hun ploeg gelijk naar de overwinning schoten.