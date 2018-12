Frank de Boer vervolgt trainersloopbaan bij Atlanta United

De Boer is bij Atlanta United opvolger van Gerardo ‘Tata’ Martino. De ervaren en populaire Argentijn maakte al voor het begin van de play-offs bekend dat hij zou vertrekken bij Atlanta United. Naar verluidt wordt de oud-trainer van FC Barcelona binnenkort bondscoach van Mexico.

Volledig scherm Het imposante Mercedes-Benz Stadium van Atlanta United. © Getty Images Met Ajax behaalde De Boer tussen 2010 en 2016 vier landstitels, waarna de inmiddels 48-jarige coach de opvolger werd van Roberto Mancini bij Internazionale. Na elf competitiewedstrijden werd De Boer ontslagen, waarna hij in 2017 een nieuwe kans kreeg bij Crystal Palace in de Premier League. Ook dat werd geen succes voor de Nederlander. Na vier verloren wedstrijden werd de voormalig speler van onder meer Ajax en FC Barcelona al op straat gezet door de club uit het zuiden van Londen. Nu kiest De Boer met Atlanta United voor een avontuur buiten Europa. ,,De sportieve ambities van Atlanta United passen goed bij mijn persoonlijke ambities”, zegt De Boer in een statement op de site van zijn nieuwe club. ,,Ik wil voortbouwen op het huidige succes om van Atlanta United een succesvolle club te maken in de MLS en daarbuiten. Afgezien van de ambities van de club, zijn de waarden, cultuur en filosofie van de hele organisatie een essentieel onderdeel om dat succes te realiseren. Dit is precies waar ik in geloof als persoon en als coach.”

‘Talentontwikkelaar en talenknobbel’

Atlanta United-voorzitter Darren Eales is verheugd met de komst van De Boer. ,,Hij heeft een grote geschiedenis als speler en trainer. We zijn dolblij hem te verwelkomen bij onze club. Toen we aan onze zoektocht begonnen, waren we vastbesloten om iemand te vinden die aan al onze criteria voldeed. Naast het voldoen aan de kernwaarden van onze club, sluiten de filosofische opvattingen van Frank over hoe te spelen zich aan bij de onze. Hij heeft ook een bewezen staat van dienst in de ontwikkeling van jeugdspelers, Ten slotte zorgt zijn meertaligheid, waaronder zijn Spaans en Engels, voor een soepele overgang in het leiderschap van onze club.”

Atlanta United komt uit in de Eastern Conference van de Amerikaanse Major League Soccer. In de finale van de MLS, waarin de beste ploeg van de Eastern Conference het opneemt tegen de beste ploeg van de Western Conference, pakte Atlanta United begin december de titel door over twee wedstrijden Portland Timbers te verslaan. Het was de eerste titel voor de club, die op 16 april 2014 werd opgericht. Op 5 maart 2017 debuteerde Atlanta United pas in de MLS met een thuiswedstrijd tegen New York Red Bulls. Die club was begin deze maand ook de tegenstander in de finale van de MLS Cup, waarin Atanta United over twee duels te sterk was.

Atlanta United FC on Twitter New chapter. Same mission. #ATLUTD name @FdeBoerOfficial as 2nd head coach in club history 📝 https://t.co/H2VX85UytQ https://t.co/AT7rLstHHf

De Boer kan bij thuiswedstrijden van Atlanta United rekenen op de steun van tienduizenden supporters voor zijn team in het hypermodern Mercedes-Benz Stadium. Als eerste MLS-team verwelkomde de club in 2018 meer dan één miljoen thuisfans, met gemiddeld meer dan 53.000 toeschouwers per wedstrijd.



De bekendste naam in de selectie van Atlanta United is de Amerikaanse doelman Brad Guzan, die jarenlang in Engeland speelde voor Aston Villa. Met de Venezolaanse spits Josef Martinez beschikt Atalanta United over de topschutter van de MLS. Martinez maakte afgelopen seizoen 35 doelpunten, waarvan vier in de play-offs. De selectie van Atlanta United zal binnenkort ook worden versterkt met de Argentijnse spelmaker Gonzalo Nicolás ‘Pity’ Martínez, die begin deze maand een grote bijdrage had in de Copa Libertadores-winst voor River Plate.

Volledig scherm Duizenden fans van Atlanta United op de been om het kampioenschap te vieren met de spelers. © AP